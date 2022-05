Agentes do Gaeco cumpriram mandados de busca e apreensão no 15ºBPM durante ação - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Agentes do Gaeco cumpriram mandados de busca e apreensão no 15ºBPM durante açãoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 27/05/2022 12:34 | Atualizado 27/05/2022 12:47

O atual corregedor-geral da Polícia Militar, coronel Ricardo Arlen, vai substituir o coronel Ranulfo Brandão Filho no 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), responsável por todos os batalhões da Baixada Fluminense. Em seu lugar ficará o subcorregedor, coronel Renato Assis, que tomou posse no Quartel General da PM, no Centro do Rio.



Nesta quinta-feira (26), o coronel Gustavo Medeiros Bastos já havia sido anunciado como novo comandante do 15º BPM. Ele era titular do 25º BPM (Cabo Frio). Em seu lugar vai assumir Leonardo Ribeiro de Oliveira, que estava à frente do 34º BPM (Magé). Por sua vez, o militar será substituído pelo tenente-coronel André Aires de Araújo.

As mudanças foram publicadas no boletim interno da Polícia Militar, nesta sexta-feira (27). O anúncio público acontecerá quando forem comunicadas as cerimônias de troca de comando, que ainda não têm data prevista. Segundo a PM, a medida faz parte das rotinas da corporação.

'Os Mercenários'

Durante a ação, os agentes apreenderam cerca de R$ 253 mil em espécie, armas, munições, cadernos de contabilidade, joias e radiocomunicadores, na casa do tenente-coronel André. Já na casa do chefe do Serviço Reservado (P2) da unidade, o capitão Anderson Santos Orrico, também alvo da operação, foram apreendidos R$ 96.540 mil. Na sala no batalhão, haviam cerca de R$ 37 mil, além de 166 munições calibre 556, dois rádios transmissores, cinco carregadores de armas do calibre 556 e dois para calibre 762.

O dinheiro estava dentro de vários sacos, em um assoalho escondido atrás de um sofá da sala do capitão. A quantia estavam divida em notas de R$ 2, R$ 5, R$ 10 e R$ 20, o que indica que os valores são provenientes de propina do tráfico de drogas. Na casa do policial Antônio Carlos dos Santos Alves, foram encontrados aproximadamente R$ 100 mil em espécie e mais R$ 30 mil no carro dele. O militar tentou se livrar da quantia, atirando mochilas com o dinheiro na casa de um vizinho.

Além dos valores, também foram apreendidos uma carabina calibre 12; parte de um fuzil; 20 carregadores; duas bolsas; três mochilas; 651 munições; um silenciador; sete granadas; um canivete; uma camisa da Polícia Civil do Rio; uma balaclava; um bloqueador de sinal; dois simulacros; cinco pistolas; uma bandoleira; dois binóculos; 14 rádios tranmissores e dez cápsulos de substância aparentemente entorpecente.