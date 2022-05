Porto de Itaguaí - Reprodução/site Portos e Navios

Publicado 30/05/2022 09:00

Rio - Em breve, novidades no Porto de Itaguaí: um novo terminal para escoamento do minério de ferro que sai de Minas Gerais para o mundo. O anúncio foi feito pela Companhia Docas do Rio de Janeiro, que acompanhou a visita da área feita por técnicos do Ministério da Infraestrutura (Minfra), há cerca de 15 dias, para avaliar as condições locais para o futuro arrendamento da 'área do meio'.



Localizado na Baía de Sepetiba, na Região Metropolitana do Rio, o Porto de Itaguaí, além da 'área do meio', tem as estações de porto da Vale, da CSN e o Porto Sudeste. A logística do local é considerada privilegiada, pela proximidade com o Arco Metropolitano.



O Brasil é o segundo maior produtor de minério de ferro do mundo, só perdendo o pódio para a soja. Se por um lado a novidade pode aumentar a competitividade do produto brasileiro no comércio exterior, já que é uma das mais importantes 'commodities' do país, por outro pode provocar um impacto ambiental nada atrativo para o Rio de Janeiro.



Segundo o prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, o município está ficando com uma herança ambiental "nada lisonjeira".



"Não sou contra o desenvolvimento, precisamos de emprego e renda. Mas o porto não aguenta mais tanta poluição. Não aguenta mais o absurdo que o minério, que paga seus impostos em Minas Gerais, acarreta aqui. O minério não desenvolve o nosso estado. Por que isso não é feito pelo Porto de Santos, por exemplo? Por que Itaguaí tem que acarretar com essa agressão ambiental?", questiona o prefeito, que ironiza:



"Acho que o [personagem de quadrinho e cinema] Surfista Prateado foi inspirado na orla de Coroa Grande e da Ilha da Madeira. Ele mergulhou e saiu com tanto minério no corpo que virou o Surfista Prateado".



Pedido de ajuda

Uma das queixas de Vieira diz respeito à visita da uma equipe do Minfra. "Como representantes do Ministério da Infraestrutura vêm à cidade e não procura a prefeitura? Não conversa com os pescadores, não procura ver o entorno do porto. Como vai saber se é bom ou não para o município?", e frisa: "Isso não é uma questão política. Me ajude, Governo Federal! Nós temos um porto que poderia ser muito mais forte."

Uma das sugestões do prefeito, com relação à área do meio, é trasnformá-la em um porto offshore, para atender os navios. Segundo ele, isso aumentario os royalties do município e traria mais dinheiro para o estado também.



"Governador Cláudio Castro, deixo aqui um apelo: ajude a brigar por essa área, a área do povo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos perdendo arrecadação, emprego e o nosso meio ambiente", finalizou.

A reportagem procurou a Companhia Docas, mas até o fechamento da edição, a empresa não se pronunciou sobre o caso.

Cenário da nova versão de 'Pantanal'

Ilha da Madeira, Itaguaí - Arquivo TurisRio

Ilha da Madeira, Itaguaí Arquivo TurisRio

O remake da novela Pantanal, que está no ar na TV Globo atualmente, tem a trama principal baseada em Mato Grosso do Sul. Mas na vida real, muitas cenas foram gravadas em Itaguaí, nos bairros da Ilha da Madeira e Raiz da Serra.

A trama criada por Benedito Ruy Barbosa repete o sucesso anterior, com sua mistura de romance, uma boa trilha sonora e longas cenas que privilegiam a natureza. E a maioria dos fluminenses nem imaginam que algumas paisagens tão convidativas existem tão pertinho, em uma cidade que fica entre a Costa Verde e a Baixada Fluminense.

Porém, não é novo, e nem novidade, Itaguaí 'fazer bonito' em folhetins da televisão. Há mais de 50 anos, ela foi cenário de 'Cavalo de Aço' (1973), 'Paraíso' (1982), o novelãop 'O Rei do Gado (1996), todas da TV Globo. Em 2015, serviu para a gravação de cenas de 'Os Dez Mandamentos', da TV Record.