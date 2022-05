Fábio Pavão é o novo presidente da Portela e Tia Surica vira presidente de honra - Divulgação/Portela

Fábio Pavão é o novo presidente da Portela e Tia Surica vira presidente de honraDivulgação/Portela

Publicado 29/05/2022 22:04

Rio - Em eleição realizada neste domingo (29), Fábio Pavão foi eleito presidente da Portela, com a vitória da Chapa 1 (Portela Verdade), que recebeu 431 votos. A Chapa 2 (Respeita Portela), liderada por Richard Rodrigues e Cláudio Sodré obteve 83 votos.



O novo presidente vai administrar a Majestade do Samba até 2025, tendo como vice-presidente Júnior Escafura. Com o falecimento de Monarco, a nova presidente de honra é Tia Surica, a primeira mulher a ocupar o posto na escola.

Fábio chegou à Portela em 1995, aos 19 anos. Nos últimos nove anos, durante a gestão Portela Verdade, foi vice-presidente do Conselho Deliberativo, Presidente do Conselho Deliberativo e Vice-Presidente Executivo. Em todos esses anos, trabalhou diretamente com a direção de carnaval, ou fez parte efetivamente dela.

"Este ano, a minha proposta e a do Junior é unir a escola, até por causa do centenário. Queremos trazer de volta quem estava afastado, gente boa que fez parte de outras gestões, pessoas que podem e querem voltar a contribuir com a Portela. Quero ser presidente para seguir com o trabalho sério que vem sendo feito nestes últimos nove anos. Vamos voar para os próximos 100 anos desse verdadeiro patrimônio da cultura brasileira!", disse Pavão, após a vitória.



A votação ocorreu em clima de tranquilidade durante todo dia na quadra, onde desde às 9h os sócios aptos a votar se dirigiram ao local para exercerem seu direito ao voto.