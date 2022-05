Briga generalizada no entorno do Maracanã deixa dezenas de torcedores detidos neste domingo (29) - Divulgação / PMERJ

Briga generalizada no entorno do Maracanã deixa dezenas de torcedores detidos neste domingo (29)Divulgação / PMERJ

Publicado 29/05/2022 19:38

Rio - Uma briga generalizada deixou 31 torcedores detidos no entorno do estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio, momentos antes do início do clássico entre Fluminense e Flamengo, na noite deste domingo. Policiais do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) apreenderam com os detidos soco-inglês e outros instrumentos para a prática de violência.

Os envolvidos foram conduzidos ao Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos e o patrulhamento foi reforçado nas proximidades do estádio.

Em um vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver dezenas de torcedores brigando na saída da estação de metrô do Maracanã. Segundo o BEPE, dois torcedores entraram em uma briga corporal, provocando o tumulto generalizado.

Veja o vídeo:

Neste momento está ocorrendo uma briga entre torcedores do Flamengo e torcedores do Fluminense na saída da estação do Maracanã. pic.twitter.com/pu7uPMdyFo — Ação e Reação (@reacao_acao) May 29, 2022