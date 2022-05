Polícia prende miliciano "Orelha" - Divulgação

Publicado 29/05/2022 19:17

Rio - Um miliciano, identificado como "Orelha", foi preso na madrugada deste domingo, no Parque Novo, em São João de Meriti, suspeito de integrar um grupo paramilitar que atua na região. Policiais da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar localizaram o criminoso após uma denúncia anônima passada pelo Disque Denúncia (2253-1177).



Os agentes foram verificar a informação sobre atuação de milicianos, que estariam extorquindo moradores em taxas de água e segurança particular, entre outros crimes, na Rua Dionísio. Ao chegarem ao local informado, observaram que o miliciano "Orelha" estava próximo ao local mencionado na denúncia com uma arma na cintura.



Com ele foi apreendido uma pistola Taurus PT 40 G2.40, 11 munições calibre .40, intactas e um carregador de pistola personalizado com o vulgo do criminoso. "Orelha" foi levado à 54ª DP (Belford Roxo) e autuado por porte ilegal de arma. O preso foi encaminhado a uma unidade prisional, onde está à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça e integrantes de grupo paramilitar (Milícia), nos seguintes canais de atendimento:



WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox):

(mensagens).

Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.