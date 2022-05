Recentemente, a SuperVia foi multada pelo Estado em R$ 1,9 milhão por falha na prestação de serviço ao usuário - Arquivo O Dia

Publicado 30/05/2022

Rio - A semana mal começou e os passageiros já enfrentam problemas nos trens. De acordo com a SuperVia, os ramais de Japeri, Belford Roxo, Gramacho e Deodoro circulam com atrasos na manhã desta segunda-feira. No entanto, a concessionária não informou o motivo dos intervalos irregulares.

Segundo a concessionária, os clientes estão sendo informados do problema através do sistema de áudio das estações. "Nossas equipes trabalham para restabelecer a operação o mais breve possível".

Multa

De acordo com o Estado do Rio, o Procon-RJ faz fiscalizações desde abril nas estações de trem para apurar como o serviço é prestado à população. Outros 16 autos de infração foram aplicados e seguem os trâmites legais, que poderão resultar em novas multas.

A multa aplicada pelo Procon-RJ é em razão da má conservação nas estações de Engenheiro Pedreira, Comendador Soares e Austin. A má condição também foi identificada no atraso na circulação dos trens, falta de orientação, de controle de acesso ao vagão feminino, distância irregular entre o trem e a plataforma, além da ausência de acessibilidade.

Força-tarefa

Castro já havia anunciado a suspensão das negociações com a SuperVia quanto ao reajuste das tarifas, até que a concessionária corrigisse todos os problemas no serviço. Segundo ele "enquanto a situação de crise continuar, não será repassado nenhum real".