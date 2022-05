Os passageiros que precisam pegar um trem encaram mais uma manhã de caos nesta sexta-feira - Reprodução Twitter

Os passageiros que precisam pegar um trem encaram mais uma manhã de caos nesta sexta-feiraReprodução Twitter

Publicado 13/05/2022 13:27 | Atualizado 13/05/2022 15:50

Rio - A SuperVia foi multada pelo governo do estado em R$ 1,9 milhão por falha na prestação de serviço ao usuário, nesta quinta-feira (12). Essa foi a segunda punição aplicada contra a concessionária em menos de 14 dias. A outra sanção de pouco mais de R$ 1,1 milhão foi encaminhada à empresa na última semana.

De acordo com o Estado do Rio, o Procon-RJ faz fiscalizações desde abril nas estações de trem para apurar como o serviço é prestado à população. Outros 16 autos de infração foram aplicados e seguem os trâmites legais, que poderão resultar em novas multas.



"Não toleramos desrespeito da SuperVia com a população fluminense. O governo do estado tem atuado firmemente para que a concessionária cumpra suas obrigações contratuais e aumente a segurança e o conforto dos passageiros", disse o governador Cláudio Castro.



Nesta quinta-feira (12), durante o anúncio da construção de um restaurante popular no Centro, o governador usou palavras fortes para falar da concessionária. Castro falou em "serviço podre" e chamou a empresa de "concessionária horrorosa"

A multa aplicada pelo Procon-RJ é em razão da má conservação nas estações de Engenheiro Pedreira, Comendador Soares e Austin. A má condição também foi identificada no atraso na circulação dos trens, falta de orientação, de controle de acesso ao vagão feminino, distância irregular entre o trem e a plataforma, além da ausência de acessibilidade.



"É inaceitável que os cidadãos tenham que sofrer constantemente com atrasos e superlotação dos trens para ir e voltar do trabalho. Além disso, tem o desrespeito com os portadores de necessidades especiais em razão dos problemas de acessibilidade", afirmou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.

Vale mencionar que antes da intervenção feita pelo governo do estado no início de abril, o estado já havia interrompido as negociações sobre o aumento de passagens no transporte. Em janeiro, a Agetransp autorizou que a Supervia elevasse a tarifa dos trens dos R$ 5 cobrados atualmente para R$ 7. O ajuste estava previsto para acontecer desde fevereiro, mas o governo embarreirou o reajuste e ele foi adiado.

A reportagem de O DIA procurou a concessionária SuperVia para falar sobre a multa, mas a concessionária disse que não se pronunciaria.

Fiscalização



O Procon-RJ atua na fiscalização das instalações da Supervia desde o dia 8 de abril deste ano. Ao todo, 38 estações foram fiscalizadas e 18 autos de infração foram lavrados. Entre os problemas mais recorrentes, estão os trens superlotados em 12 pontos e os atrasos que foram registrados em sete ocasiões.



Também fazem parte da lista as falhas com a presença de homens no vagão feminino, espaçamento irregular entre o trem e a plataforma, ausência de informação clara sobre os horários e destinos dos trens também foram encontrados em várias estações. Problemas de acessibilidade, seja por ausência de elevadores, de escada rolante ou de piso podotátil em determinadas áreas da estação foram irregularidades frequentemente verificadas pelo Procon-RJ.