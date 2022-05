Na foto, clima fechado na Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 13/05/2022 13:20

Rio - Com a passagem de uma frente fria pela capital, o fim de semana será de tempo fechado, com muitas nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde de domingo, de acordo com o Alerta Rio. O sistema meteorológico da cidade também alertou que o período de ressaca do mar começou nesta sexta-feira e deve se prolongar durante todo o final de semana. As ondas na orla do Rio devem chegar até 2,5 metros de altura, segundo Centro de Hidrografia da Marinha.

Nesta sexta-feira (13), o tempo segue influenciado pela entrada de ventos úmidos do oceano. Há previsão de chuviscos e chuva fraca isolada a qualquer momento do dia, com mínima de 18°C e máxima de 27°C.

Ainda segundo a previsão do Alerta Rio, no sábado não há possibilidade de chuva, mas o tempo segue nublado com máxima de 29°C e mínima de 17°C. Já no domingo, as pancadas de chuvas devem ocorrer a partir da tarde, com máxima de 28°C e mínima de 15°C.

Devido a ressaca do mar, que acontece nesta sexta-feira, o Centro de Operações do Rio recomendou que a população evite tomar banho, pescar e praticar esportes nas orlas.