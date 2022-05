Propriedade centenária fica localizada no bairro da Pechincha, na Zona Oeste - Divulgação

Rio - A Casa dos Artistas, conhecida como Retiro dos Artistas, tornou-se um bem tombado pelo estado nesta quinta-feira (12). A determinação foi publicada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) no Diário Oficial. Fundada em 13 de agosto de 1918, a propriedade centenária fica localizada no bairro Pechincha, Zona Oeste. O cantora Leny Andrade e os atores Paulo César Pereiro e Rui Resende são alguns dos residentes do local.

De acordo com a diretora do Inepac, Ana Cristina Carvalho, o ato do tombamento é de vital importância para a preservação e manutenção da memória fluminense. "O Retiro dos Artistas é um dos elementos que constituem a identidade e história da classe proletária artística no Rio de Janeiro. Nossa equipe tem trabalhado com o objetivo de reafirmar os papéis de proteção e de fiscalização conferidos legalmente ao Instituto", ressalta Ana Cristina.



Atualmente, o espaço atende 50 residentes. Para a administradora do Retiro dos Artistas, Cida Cabral, o ato do tombamento vai auxiliar no desenvolvimento de projetos que possam ampliar as atividades no local.



"A gente já vinha nessa luta há algum tempo, sempre esbarrando em algumas dificuldades. Esta notícia não poderia ser melhor. É muito importante pois agora temos garantias para revitalizar o Casarão e podemos dar sequência, com mais tranquilidade, ao processo de melhorias do nosso espaço", conta Cida.



O tombamento contempla o teatro e as casas presentes dentro da propriedade, não permitindo que futuras construções ultrapassem a altura de dois pavimentos ou oito metros.



A história da casa dos artistas



Oficialmente fundada em 13 de agosto de 1918, no teatro Trianon, por 68 profissionais, o grupo se reuniu pela primeira vez, para eleger a sua diretoria, em 19 de agosto de 1918, com a presença de 133 artistas, no velho Cine Teatro Pathé. A data oficial da fundação passou a ser no dia 24 de agosto, em homenagem ao ator João Caetano, que morreu nesta data, quando também comemora-se o Dia do Artista.



Com o passar do tempo, a Casa passou a realizar apenas trabalhos assistenciais e transformou-se no Retiro dos Artistas. A nova instituição focou o investimento na qualidade do atendimento, oferecendo aulas de yoga, fisioterapia, tratamentos odontológicos, salão de beleza, hidroginástica, teatro, dança, cinema, desenvolvimento de trabalhos cognitivos e psicólogos.



Aqueles que quiserem doar roupas, móveis ou outros itens, a direção do Retiro dos Artistas realiza a retirada na residência da pessoa ou empresa. Doações em dinheiro também podem ser realizadas através do site da instituição.