São Pedro da Aldeia promove Dia D de Vacinação neste sábado (30) - ASCOM de SPA

São Pedro da Aldeia promove Dia D de Vacinação neste sábado (30)ASCOM de SPA

Publicado 13/05/2022 14:30 | Atualizado 13/05/2022 14:46

Rio - A campanha de vacinação contra a gripe terá um novo Dia D no dia 4 de junho. Promovida pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), a mobilização feita em parceria com os municípios terá por objetivo aumentar a cobertura vacinal contra a doença, já que a meta não foi atingida na última data marcada para vacinação em massa, no fim do mês de abril.



De acordo com a SES, apesar de a vacina contra gripe estar disponível para idosos e trabalhadores da saúde há mais de um mês, até o momento, apenas 24% desse público-alvo foi imunizado no estado do Rio de Janeiro. "A população precisa ter consciência de que as vacinas protegem. A campanha contra a gripe é voltada justamente para o público mais vulnerável e suscetível às formas graves da doença. Por isso, é tão importante procurar os postos para receber a imunização. Só assim é possível reduzir as internações e óbitos causados pela gripe", afirmou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.



A secretaria espera que a campanha deste ano imunize 90% do público-alvo, que corresponde a 6,6 milhões de pessoas. Até a última quarta-feira (11), só 851.400 pessoas, sendo 118.711 trabalhadores da saúde e 732.689 idosos foram vacinados contra influenza. O dado representa 21,77% dos profissionais da saúde e 24,47% das pessoas com mais de 60 anos.

"Embora as doses aplicadas não sejam registradas imediatamente no sistema pelos municípios, acreditamos que os números ainda estão muito abaixo do esperado. Por isso, precisamos da adesão do público prioritário para que possamos alcançar uma cobertura vacinal adequada", esclareceu Chieppe.



Na segunda etapa, a campanha contempla crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades e deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas. É necessário verificar o calendário organizado pelo município de residência.

Até o momento, a Prefeitura do Rio não confirmou se as unidades de saúde da capital terão a mesma campanha de vacinação em massa no dia 4 de junho.



Sarampo

As unidades de saúde também estarão realizando uma campanha de imunização contra o sarampo, no dia 4. Segundo a secretaria, crianças com idade entre 6 meses e 5 anos e trabalhadores de saúde podem receber o imunizante. A campanha ocorre em duas etapas. Na primeira, que terminou dia 30 de abril, estavam sendo vacinados apenas os trabalhadores da saúde. Já na segunda fase, de 2 de maio a 3 de junho, passam a receber sua dose as crianças de 6 meses a menores de 5 anos. A vacina pode ser aplicada de maneira simultânea com a dose contra a gripe.