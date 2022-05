O Governador Claudio Castro anunciou, nesta quinta feira (12), o início das obras do novo Restaurante do Povo na Central do Brasil e comentou sobre as negociações com a SuperVia - Marcos Porto/Agencia O Dia

O Governador Claudio Castro anunciou, nesta quinta feira (12), o início das obras do novo Restaurante do Povo na Central do Brasil e comentou sobre as negociações com a SuperViaMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 12/05/2022 15:20 | Atualizado 12/05/2022 15:38

Rio - O governador Cláudio Castro fez duras críticas ao serviço prestado pela SuperVia, responsável por operar os trens na Região Metropolitana do Rio. Nesta quinta-feira (12), durante o lançamento do futuro restaurante popular que será implantado na Central do Brasil, Castro foi taxativo ao falar sobre a relação com a concessionária e disse que não há negociação quanto ao reajuste do preço da tarifa.

"Nesse momento, não há diálogo com eles (SuperVia). O Estado está utilizando a força mesmo. Fiscalizando e fazendo sua parte, que é a cobrança. A SuperVia faz um serviço de péssima qualidade, desrespeitoso com o cidadão fluminense, e o Estado está exercendo a força da multa para que eles possam voltar a melhorar a manutenção", explicou o governador.

"Está muito claro que é uma falácia que o problema é o furto de cabos. O problema é falta de manutenção, um serviço podre de uma concessionária horrorosa. O Estado, hoje, está exercendo a força da fiscalização e da cobrança para que eles possam cumprir o contrato. Enquanto eles não respeitarem a nossa população, não tem diálogo", completou.

No início de abril, o fechamento de 54 estações por mais de quatro horas foi considerado o estopim para Castro. Em setembro de 2021, o governo já tinha iniciado uma força-tarefa para combater o furto de cabos, atribuído pela empresa como causa das frequentes paralisações.

A falta de qualidade e manutenção dos transportes faz com que o governador julgue como "cara de pau" o pedido de reajuste de R$ 5 para R$ 7 feito pela SuperVia e homologado, em janeiro, pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp).

As negociações começaram no início deste ano. Inicialmente, o aumento das tarifas estava marcado para o começo de fevereiro, mas foi adiado diversas vezes e ainda não se concretizou. O governo tenta diminuir o reajuste e enfatiza que o adiamento da mudança continuará sendo feito enquanto não houver um acordo.

No dia 24 de fevereiro, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as interrupções e atrasos nos serviços de trens, além da superlotação, da acessibilidade e do valor da tarifa.

Perguntada sobre as falas do governador, a SuperVia ainda não respondeu até o momento da publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestação.