Secretaria de Transportes envia carta em tom de ultimato à SuperviaReginaldo Pimenta

Publicado 10/05/2022 09:00

Hoje, a direção da Supervia recebe uma carta da Secretaria de Transportes para tentar dar um jeito nas negociações em torno das tarifas e melhorias do sistema. E o tom não é nada amigável: a missiva foi escrita em tom de ultimato à concessionária — que, dia sim e outro também, é alvo de inúmeras reclamações dos usuários por conta de atrasos, interrupções e problemas técnicos. O Palácio Guanabara cobra um posicionamento da empresa, que obteve autorização da agência reguladora de Transportes (Agetransp) para elevar a tarifa a R$ 7, mas não conseguiu implementar o aumento justamente por conta da (baixa) qualidade do serviço. Já se fala nos bastidores que, depois dessa última tentativa amigável, a saída é partir para a briga. Aliás, mesmo o governador Cláudio Castro (PL) já tem reclamado publicamente sobre a dificuldade de negociar com a Supervia. Com o Metrô, por exemplo, o acordo que evitou R$ 0,3 a mais na passagem saiu num zastrás.

Com o apoio de 28 deputados

O governador Cláudio Castro sancionou ontem, em uma edição extra do DO, a criação do Programa Estadual de Incentivo ao Protagonismo das Mulheres na Ciência. A proposta vai de bolsas de estudo a vagas em creches.

Picadinho

O Paraíso do Tuiuti terá uma dupla inédita comandando o Carnaval na próxima temporada: Rosa Magalhães e João Vitor Araújo.

Mais de 2.750 moradores de Itaboraí celebram a chegada da água em suas casas, Águas do Rio instalou duas bombas.

André Vargas e Pedro Carneiro ocupam o Memorial Municipal Getúlio Vargas, com a exposição "Água Banta".

O escritor Jorge Maranhão lança o livro "Curupira", da Astrolábio Edições, que trata sobre a resiliência do barroquismo mental na cultura ocidental.