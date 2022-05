Alerj vota amanhã o Plano Estadual de Fertilizantes, que coloca o Rio em jogo para o desenvolvimento do setor - Divulgação

Publicado 09/05/2022 17:04

Nesta terça (9), está prevista na Alerj a votação, em regime de urgência, do Plano Estadual de Fertilizantes e da Política Especial Tributária ao setor. Devido a guerra entre Rússia e Ucrânia a importação de fertilizantes russos está impactada, o que confere urgência à discussão.

O Projeto de Lei de autoria do presidente da Casa, André Ceciliano (PT), estabelece medidas para desenvolver o setor no Rio, ampliando as possibilidades do estado receber parte dos novos parques industriais previstos no Plano Nacional de Fertilizantes do Governo Federal.

O Plano Nacional determina que, até 2050, a União reduzirá a dependência da importação, de 85% para 45%. Nesse sentido, o Plano Estadual de Fertilizantes pretende incentivar a implantação de plantas industriais no estado, aproveitando a produção fluminense de gás natural. Em janeiro deste ano, o estado foi responsável por 61,3% do gás produzido em todo o território nacional. É estimado que essa ação já diminuiria em 20% a dependência da importação.