O secretário estadual de Turismo, Sávio Neves - Márcio Mercante / Agência O Dia

Publicado 10/05/2022 08:00

A Secretaria estadual de Turismo quer ver o TurisRock engatar este ano. Entrevistado por Mônica Ramos, do programa Gente do Rio, Sávio Neves contou que está articulando pacotes casadinhos com o Rock in Rio, levando os amantes da música a outros destinos do estado, como Búzios, Angra dos Reis e Paraty, além do Vale do Café e da Região Serrana. A ideia é oferecer descontos exclusivos.