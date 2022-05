Sede do TCE - Reprodução internet

Sede do TCEReprodução internet

Publicado 10/05/2022 07:00

A corrida pela vaga decorrente da aposentaria de Aloysio Neves, do Tribunal de Contas do Estado está oficialmente aberta. Márcio Pacheco e Rosenverg Reis correram e já apresentaram as respectivas candidaturas.