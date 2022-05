Marcelo Freixo e Dimas Gadelha circulam em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 09/05/2022 17:56

O pré-candidato ao governo Marcelo Freixo (PSB) passou o Dia das Mães em uma das cidades que, em 2020, antecipava as eleições deste ano. Segundo maior colégio eleitoral do Rio, São Gonçalo teve uma disputa voto a voto pela prefeitura — e o cicerone do aspira no domingo (8) foi justamente Dimas Gadelha (PT), que perdeu para Nelson Ruas (PL) por apenas 1,58%.

A dupla se encontrou bem cedo na tradicional feira de Neves, e seguiu para o bairro Rocha, na região central da cidade, distribuindo flores e tirando fotos. Gadelha, que se afastou do secretariado de Maricá para poder se candidatar a deputado federal, é um dos principais articuladores do pessebista na região.