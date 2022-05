Com chegada de frente fria, Rio amanheceu com baixas temperaturas e céu nublado - Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 12/05/2022 17:30

Rio - Sem previsão de chuva para as próximas três horas, a cidade do Rio voltou ao Estágio de Normalidade, no fim da tarde desta quinta-feira. De acordo com o Centro de Operações Rio, a mudança de patamar ocorreu às 16h25, quando o Radar Sumaré deixou de detectar núcleos de chuva atuando sobre o município.

A previsão do indica que, para as próximas horas, haverá o predomínio de céu nublado, com chuva fraca de forma isolada até o final desta noite. A cidade estava em Estágio de Mobilização desde às 6h55 desta quinta-feira. O nível é o segundo em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto.



Já o Estágio de Normalidade, primeiro dessa escala, significa que não há riscos de ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão.