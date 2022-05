Festa Literária da Portela vai discutir sobre o tema "Ancestralidade, memória e legado" - Divulgação

Entre os convidados para os debates estão o historiador Luiz Antônio Simas, a jornalista Flávia Oliveira, o professor Luiz Rufino, autor do livro "Pedagogia das Encruzilhadas", e a doutora Helena Theodoro, escritora, professora, com pós-doutorado no IFCS/UFRJ, profunda conhecedora da memória e legado das escolas de samba. Rio - Com o tema "Ancestralidade, memória e legado", a Portela fará, a partir desta sexta-feira (13) até domingo (15), a 2ª edição da FLIPortela, a Festa Literária da Azul e Branco. Em sintonia com o enredo que a escola levou à Sapucaí "Igi Osè Baobá" , o evento será na quadra da agremiação, em Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio, e terá mesas de debates, saraus literários, encontros musicais, lançamentos de livros e stands de editoras.Entre os convidados para os debates estão o historiador Luiz Antônio Simas, a jornalista Flávia Oliveira, o professor Luiz Rufino, autor do livro "Pedagogia das Encruzilhadas", e a doutora Helena Theodoro, escritora, professora, com pós-doutorado no IFCS/UFRJ, profunda conhecedora da memória e legado das escolas de samba.

Na sexta-feira, alunos da rede municipal de ensino terão diversas atividades educativas e lúdicas em torno da temática da festa. Também ao longo do evento, será aberta a exposição no Centro de Memórias sobre a saudosa pastora portelense Tia Eunice.



A FLIPortela conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME), da Fecomércio/SESC RJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) e amigos da Portela Cultural. A entrada é gratuita e a programação completa está disponível no site do departamento cultural da Portela.



Durante a feira literária, a SME apresentará diversas atividades, como literatura de Cordel, contação de histórias, encontros com autores e oficinas como a de Abayomi - bonecas negras confeccionadas apenas com nós, sem o uso de cola ou costura e consideradas um amuleto.



Ainda durante o evento, os estudantes e professores da rede municipal poderão participar de diversas oficinas, entre elas, contação de histórias, e assistir a batalhas de poesia – conhecidas como Slam Poetry.