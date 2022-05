Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 12/05/2022 15:39 | Atualizado 12/05/2022 19:50

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (12), um homem apontado como integrante da milícia comandada por Danilo Dias Lima, o Tandera. O suspeito, Diego Leite de Assis, 36 anos, conhecido como "Bebezão", foi encontrado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



As investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) indicam que ele seria um dos responsáveis pelas finanças do grupo paramilitar. A partir do monitoramento, os policiais descobriram que ele se escondia no bairro Ipiranga, naquele município da Baixada.



O criminoso foi preso ao deixar a casa em que morava em um carro blindado. Os agentes da especializada constataram que o veículo era roubado.



"Bebezão" foi levado para a sede da DRE, onde o crime foi registrado, e estava em liberdade condicional. Agora, ele retornará ao sistema prisional e responderá por organização criminosa.