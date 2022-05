Cláudio Castro anuncia construção de Restaurante do Povo na Central do Brasil - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 12/05/2022 14:08 | Atualizado 12/05/2022 14:13

Rio - O governador Cláudio Castro anunciou, nesta quinta-feira (12), a construção de um restaurante popular na Central do Brasil, no Centro do Rio. O novo Restaurante do Povo será montado entre a estação de VLT da Central e o terminal rodoviário Américo Fontenelle. A expectativa do governo é que o espaço ofereça cinco mil refeições por dia, entre café da manhã e almoço a preços populares.

"A população ter direito a alimentação. Ela poder ter um lugar onde não passe fome. É uma das políticas que eu mais acredito. Essa é uma política social que vai diretamente ao mais vulnerável e tira uma necessidade básica que é a alimentação", comentou Castro durante o anúncio.

Ainda segundo ele, a missão vai além da alimentação. O objetivo do espaço também será de fazer o cadastramento dessas pessoas para oferecer orientação e indicação para as Faetecs, onde elas poderão, se necessário, ter capacitação profissional.

"Nossa ideia é isso não ser só uma refeição, mas que possa ser uma porta de entrada para uma grande política social que quer, a partir da alimentação, fazer com que essa pessoa quem sabe daqui há algum tempo nem precise mais do Restaurante Popular", comentou Castro.