Enredo foi desenvolvido pelos carnavalescos Renato Lage e Márcia LageFoto: Amanda Alves

Publicado 17/04/2022 15:22

Rio - Árvore milenar conhecida como a árvore da vida, o baobá é a fonte de inspiração da Portela para o Carnaval de 2022. Com o enredo "Igi Osè Baobá", assinado pelos carnavalescos Renato Lage e Márcia Lage, a Águia vai levar à Marquês de Sapucaí uma caminhada histórica pelos frutos da África no Brasil, como o Maracatu, o Maculelê e muitos outros.

Para a carnavalesca Márcia Lage, a árvore histórica tem uma ligação forte com a própria Portela. "O baobá é uma árvore que remete à ancestralidade de um povo, do povo africano de Angola. E a Portela nada mais é que uma escola ancestral, afinal de contas vai completar 100 anos em 2023. O enredo não foi pensado nesse sentido, mas é pertinente a uma escola com a estrada e o tempo de existência que a Portela tem", analisou Márcia, em entrevista ao O DIA.

Neste ano, a Portela irá mostrar toda a sacralidade do baobá, que representa um dos alicerces culturais africanos. Para os Iorubás, a árvore ancestral demonstra a existência entre o mundo material e imaterial. Já no Candomblé, o baobá é considerado a árvore da vida.

"A Portela vai vir de azul e branco, com predominância dos tons de azul, com uma esquentada dos tons terrosos, para remeter ao afro, mas a gente vem mantendo as cores do pavilhão. É um desfile afro em tons frios, o que é inédito para nós. Sempre fizemos afro em escolas que eram absurdamente quentes, como no Salgueiro, representado pela cor vermelha. Está sendo um exercício gostoso de trabalhar com a cor e conseguir um resultado, para nós, muito satisfatório", argumentou a carnavalesca, que já comandou a agremiação do Andaraí por 13 anos ao lado de Renato Lage.

Pelo segundo desfile no comando da Azul e Branca de Oswaldo Cruz, Márcia Lage acredita que a pandemia tornou o processo de criação do desfile mais desgastante. Nesse meio tempo, a incerteza do que iria acontecer em relação ao Carnaval carioca dificultou o processo. Apesar de todos os percalços, a carnavalesca garante que a Portela terá um grande desfile.

"O Carnaval de 2020 era uma outra proposta, tinha um tempo exato pra acontecer. Esse é um enredo com uma magnitude maior, mas a gente está aqui há dois anos elaborando. O que não significa que a gente teve tempo de sobra não, mas são dois conceitos diferentes, de plasticidade, de tema e tudo mais. A diferença é essa, a temática e a linguagem que a gente está usando", comentou.

O samba-enredo "Igi Osè Baobá" é composto por Wanderley Monteiro, Vinicius Ferreira, Rafael Gigante, Bira, Edmar Jr, Paulo Borges & André do Posto 7 e interpretado por Gilsinho. A Portela é a segunda escola de samba a desfilar na Marquês de Sapucaí no sábado, 25 de abril.

O último título da agremiação de Oswaldo Cruz foi conquistado em 2017, com o enredo "Quem nunca sentiu o corpo arrepiar ao ver esse rio passar?", de Paulo Barros. Na disputa passada, a Portela ficou de fora do desfile das Campeãs, após conquistar o sétimo lugar do Grupo Especial com o enredo "Guajupiá, Terra sem males", dirigido por Renato Lage e Márcia Lage.

Confira samba-enredo:

Prepara o terreiro, separa a mucua

Apaoká baixou no xirê

Em nosso celeiro a gente cultua

Do mesmo preceito e saber

Raiz imponente da “primeira semente”

Nós temos muito em comum

O elo sagrado de Ayê e Orun

Casa pra se respeitar: meu Baobá!



Obatalá colofé

Tem batucada no arê

Pra minha gente de fé ayeraye

Nessa mironga tem mão de ofá

Põe aluá no coité e dandá



Saluba, mamãe! fiz do meu samba curimba

Mata a minha sede de axé

Faz do meu igi osè, moringa

Quem tenta acorrentar um sentimento

“Esquece” que ser livre é fundamento

Matiz suburbano, herança de preto

Coragem no medo!

Meu povo é resistência

Feito um “nó na madeira” do cajado de Oxalá

Força africana vem nos orgulhar



Azul e “banto”, aguerê e alujá

Pra poeira levantar, de crioula é meu tambor

Iluayê na ginga do meu lugar

Portela é Baobá no gongá do meu amor

Ficha técnica:

Nome: Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela

Posição do desfile: oitava escola a desfilar

Dia e hora: sábado, 23h

Cores: Azul e branco

Presidente: Luis Carlos Magalhães

Carnavalescos: Renato Lage e Márcia Lage

Rainha de Bateria: Bianca Monteiro

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Marlon Lamare Lucinha Nobre

Intérpretes: Gilsinho

Composição: Wanderley Monteiro, Vinicius Ferreira, Rafael Gigante, Bira, Edmar Jr, Paulo Borges & André do Posto 7.