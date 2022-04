Os trens estão operando com o intervalo de 1h20 - Divulgação

Os trens estão operando com o intervalo de 1h20Divulgação

Publicado 18/04/2022 08:00 | Atualizado 18/04/2022 08:34

Rio - Passageiros enfrentam intervalos irregulares dos trens, na manhã desta segunda-feira, por causa de um problema no sistema de sinalização. De acordo com a SuperVia, as composições operam com 1h20 de atraso no ramal Belford Roxo.

No Twitter, a concessionária informou que os usuários devem realizar transferência na estação Mercadão de Madureira em ambos os sentidos.





Explosivo afetou a circulação



, na Baixada Fluminense, suspendeu parcialmente a operação de trens no ramal de Belford Roxo. O Esquadrão Antibombas, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), esteve na estação e realizou a detonação controlada da granada como medida protocolar.



Segundo um dos agentes, a granada estava falhada e transportar esse tipo de artefato nessas condições era perigoso e que, por essa razão, a detonação foi feita no próprio local.



Força-tarefa



. Além de vistorias técnicas, a Polícia Militar colocou em prática um plano de retomada em 12 estações que hoje são consideradas como perdidas para o crime organizado. Nas redes sociais, os passageiros não pouparam críticas ao transporte. "Todo dia mais de meia hora esperando trem pra Gramacho. E a passagem só aumentando", detonou um. "Os funcionários da estação não sabem dar informação, a SuperVia não dá prazo pro reparo... um lixo", disse outro. "Por que vocês não entregam os trens e acabam logo com isso? Vocês realmente acham que o povo é tão idiota de acreditar sempre nas mesmas desculpas? O serviço é horrível", comentou mais um. Na semana passada, uma granada encontrada nas proximidades da estação Coelho da Rocha, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense, suspendeu parcialmente a operação de trens no ramal de Belford Roxo. O Esquadrão Antibombas, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), esteve na estação e realizou a detonação controlada da granada como medida protocolar.Segundo um dos agentes, a granada estava falhada e transportar esse tipo de artefato nessas condições era perigoso e que, por essa razão, a detonação foi feita no próprio local. No último dia 8, o Governo do Estado iniciou uma força-tarefa nas estações de trem . Além de vistorias técnicas, a Polícia Militar colocou em prática um plano de retomada em 12 estações que hoje são consideradas como perdidas para o crime organizado.

As 12 estações listadas pelo Estado são: Manguinhos, Guapimirim, Saruí, Parada Angélica, Senador Camará, Barros Filhos, Costa Barros, Parada de Lucas, Vigário Geral, Jacaré, Honório Gurgel e Del Castilho.