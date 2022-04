O Esquadrão Antibombas esteve na estação Coelho da Rocha e realizou a detonação controlada da granada como medida protocolar - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 12/04/2022 08:52 | Atualizado 12/04/2022 12:21

Rio - Um granada encontrada nas proximidades da estação Coelho da Rocha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, suspendeu parcialmente a operação de trens no ramal de Belford Roxo, na manhã desta terça-feira-feira. As estações Vila Rosali, Agostinho Porto, Coelho da Rocha e Belford Roxo foram reabertas e as composições voltaram a circular às 10h34.

fotogaleria Por causa desse problema, as composições operaram somente entre as estações da Central do Brasil e Pavuna.

O artefato foi encontrado por agentes da SuperVia, que acionou a Polícia Militar para a ocorrência. Por volta das 10h30, o Esquadrão Antibombas, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), esteve na estação e realizou a detonação controlada da granada como medida protocolar.

Em função de uma ocorrência de segurança pública nas proximidades da Coelho da Rocha, a Circulação do ramal Belford Roxo encontra-se entre as estações Central do Brasil a Pavuna. pic.twitter.com/bpdiwvmGNI — SuperVia (@SuperVia_trens) April 12, 2022 Segundo um dos agentes, a granada estava falhada e transportar esse tipo de artefato nessas condições era perigoso e que, por essa razão, a detonação foi feita no próprio local.

Policiais do 41ºBPM (Irajá) e do GPFer realizaram a operação "Estação Segura" nas estações de Costa Barros, Manguinhos e Olaria, na Zona Norte, nesta terça. Agentes do Comando de Operações Especiais (COE) e Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) atuaram na estação Jacarezinho, na mesma região.

O Procon-RJ também fiscalizou 12 estações da SuperVia. Os agentes averiguaram as estações de Campo Grande, Magalhães Bastos, Vila Militar, Pavuna, Honório Gurgel, Rocha Miranda, Saracuruna, Gramacho, Duque de Caxias, Engenheiro Pedreira, Austin e Comendador Soares. As equipes constataram superlotação em Campo Grande, além de outras irregularidades nos demais pontos vistoriados.



A operação, iniciada na semana passada, tem o objetivo de averiguar como está a circulação dos trens, a lotação e condições de conservação das composições, se os intervalos estão regulares e como esta informação está sendo passada aos cidadãos.



Os agentes estão verificando também a acessibilidade, a distância entre o trem e a plataforma nas estações, a existência de piso podo tátil para deficientes visuais e outras possíveis irregularidades que ferem o código de defesa do consumidor e que possam colocar em risco a saúde e vida dos passageiros.