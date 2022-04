Gabriel Josué dos Santos Silva é acusado de praticar roubo de cargas nos bairros de Bonsucesso e Manguinhos, na Zona Norte do Rio - Reprodução Internet

Gabriel Josué dos Santos Silva é acusado de praticar roubo de cargas nos bairros de Bonsucesso e Manguinhos, na Zona Norte do RioReprodução Internet

Publicado 18/04/2022 06:47 | Atualizado 18/04/2022 07:50

Rio - A Polícia Militar prendeu, na tarde deste domingo, um integrante de uma quadrilha especializada em roubo de cargas enquanto assistia o jogo entre Flamengo e São Paulo, no Maracanã. Gabriel Josué dos Santos Silva, conhecido como "Pato", de 22 anos, é acusado de cometer o crime nos bairros de Bonsucesso e Manguinhos, na Zona Norte do Rio, principalmente na Avenida Leopoldo Bulhões, em Benfica, na mesma região.

Segundo a corporação, o criminoso estava foragido do Complexo do Jacaré, desde a entrada de policiais militares que integram o Projeto Cidade Integrada, e estava se escondendo na Favela do Arará, em Benfica.

De acordo com o registro, policiais da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) chegaram até a localização do acusado por informações enviadas via Disque Denúncia. A ação também teve apoio de agentes da P2 do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE). Contra o criminoso, havia um mandado de prisão por crime de roubo majorado.

A ocorrência foi encaminhada para 19ªDP (Tijuca).