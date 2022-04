Traficante Professor teria incitado ataque a supermercado - Divulgação

Publicado 18/04/2022 20:01

Rio - A Polícia Civil apura se traficantes da Fazendinha, no Complexo do Alemão, teriam incentivado moradores a realizar um saque no Inter Supermercado, na véspera da Páscoa, em Inhaúma. A ordem teria partido de Fhillip da Silva Gregório, o Professor, que coordena o tráfico na comunidade. Ele é subordinado a Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, que estaria no complexo há cinco dias, de acordo com informes de inteligência.

Imagens de pessoas fugindo pela rua Canitar, uma das principais vias de acesso à Fazendinha, reforçam a suspeita. Elas levavam consigo carnes, cervejas e chocolates.

Pezão fugiu para o Paraguai em 2010, após a chamada retomada do Alemão pelas forças de segurança. No entanto, após conseguir diversas identidades falsas, ele conseguiu voltar ao Rio de Janeiro. Assim, com o seu retorno, ele também teria dado anuência ao saque.

Professor cobraria taxas de comerciantes, aplicando táticas de milícia para a proteção de comércio. O mercado, no entanto, teria se negado a pagar as cobranças. Essa informação está sendo apurada pela polícia e funcionários serão chamados para depor.

O traficante é procurado pela polícia por homicídio e associação criminosa. Ele é considerado um dos maiores matutos da facção, tendo inclusive intermediado por outros criminosos junto ao Conselho do Comando Vermelho -- líderes da facção, que ditam as diretrizes da quadrilha.

A direção do Inter Supermercados citou "tristeza" e "decepção" em uma nota divulgada no domingo em suas redes sociais : "Ontem (sábado) à noite fomos agredidos, violentados e ficamos abalados e entristecidos com a brutalidade cometida contra a nossa equipe na unidade de Inhaúma. Nossa loja foi invadida e saqueada (...) O nosso coração se encheu de tristeza, de mágoa, recepção e revolta".