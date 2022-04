Publicado 19/04/2022 00:00

O saque ao supermercado em Inhaúma mostra como o Estado não cumpre sua função em proteger. Traficantes e milicianos agem como querem, com a certeza da impunidade. Levam o terror, causam prejuízo e nenhuma resposta à sociedade é dada. Uma vergonha.

Hoje começam as interdições no entorno do Sambódromo e, a partir de amanhã, o metrô já começa a funcionar por 24h. Após dois anos, a cidade volta a sentir os movimentos dos desfiles das escolas de samba, que prometem espetáculos incríveis.