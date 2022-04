Deputado federal Altineu Côrtes - Divulgação

Publicado 19/04/2022 00:00

À frente do Partido Liberal (PL) no Rio de Janeiro, o presidente estadual da legenda, deputado federal Altineu Côrtes faz projetos ambiciosos para a próxima eleição. O partido, que tem entre seus filiados mais ilustres o presidente Jair Bolsonaro e o governador Claudio Castro, ambos candidatos à reeleição, tem um projeto de conquistar pelo menos 80 cadeiras na Câmara Federal. Na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), a expectativa é de conquistar pelo menos 14 das 70 cadeiras, tendo na nominata deputados de mandato e outros como o vereador youtuber Gabriel Monteiro, acusado de assédio sexual e moral. "Hoje o P L já tem três senadores, 11 deputados federais e 14 estaduais. E vamos crescer ainda mais", diz.

O DIA: O PL é uma das legendas que mais cresce no Brasil, principalmente depois da filiação do presidente da República, Jair Bolsonaro, que levou consigo diversos nomes. Mas, mais recentemente, um desses filiados/ apostas do partido vem sendo alvo de diversas denúncias de abuso sexual e moral. Como cacique da legenda, como o sr. encara esse episódio envolvendo o Gabriel? Ele continua sendo uma aposta?

ALTINEU: Quando o Gabriel se filiou ao PL, os maiores partidos tentavam trazê-lo. Mas ele estava no PSD, do prefeito Eduardo Paes, quando ocorreram todos os fatos denunciados recentemente. O PL não tinha bola de cristal sobre o Gabriel Monteiro. Pelo contrário. Quando tudo ocorreu, ele estava no partido do prefeito Paes.

Qual a perspectiva de crescimento da legenda na próxima eleição?

O partido cresceu muito em todo o Brasil. Este ano, teremos 12 candidatos a governador e vamos formar uma bancada de 80 a 100 deputados federais. Hoje, temos 78, mas vamos crescer ainda mais.

E qual a receita para o crescimento?

A receita chama-se projeto Bolsonaro. Esse projeto sendo forte, podemos fazer pelo menos 80 deputados federais na Câmara.

Outra aposta da legenda é o governador Claudio Castro. O que podemos esperar de seu projeto de reeleição?

Castro assumiu em agosto, quando o governo não conseguia sequer pagar a folha. Hoje o Estado bate recordes de arrecadação. Realizou a concessão da Cedae, o maior leilão realizado no país depois do das companhias telefônicas. É um governador que investe em todos os municípios. Só que, por enquanto, só 30% (da população) conhece ele. É um projeto que, quem conhece, vota nele. Há um projeto de torná-lo mais conhecido. Quem o conhece, vota nele. Além disso, Claudio é um candidato católico, que defende. Um governador ligado à igreja e à família.

Quais as demais apostas do PL, no âmbito do legislativo?

Na Alerj, queremos fazer entre 14 e 15 estaduais. Além do Gabriel Monteiro, temos o Douglas Ruas, filho do capitão Nelson, atual prefeito de São Gonçalo, Guilherme Delaroli, Samuel Malafaia e outros que á tem mandato como Rodrigo Bacellar, Anderson Moraes, Márcio Gualberto, Jair Bittencourt. Dr. Deodalto, entre outros.

E a nível federal? Há grandes apostas?

Para federais, temos nomes como o de Sargento Gurgel, Major Fabiana e o do ex-secretário de Segurança Pública Allan Turnowski.

Turnowski não tem carreira política. Será que tem alguma chance?

Vários secretários de segurança pública já venceram as eleições. Por que não?