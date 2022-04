Um suspeito ficou ferido na operação e houve apreensão de uma pistola e um rádio transmissor - Reprodução Twitter

Publicado 18/04/2022 08:43 | Atualizado 18/04/2022 09:22

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta segunda-feira, uma operação na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, equipes do 9ºBPM (Rocha Miranda) atuam nas comunidades Faz Quem Quer, Congonhas e Cajueiro.

Segundo a corporação, os policiais foram atacados a tiros e reagiram. Após cessar fogo, um suspeito foi encontrado ferido e houve apreensão de uma pistola e um rádio transmissor. O socorro foi feito ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Policiais do #9BPM/#PMERJ estão em operação nas comunidades Cajueiro, Congonhas e Faz Quem Quer, na manhã desta segunda. Um criminoso armado com uma #pistola se feriu ao entrar em confronto e foi socorrido ao hospital da região. Com ele, um rádio foi também apreendido. pic.twitter.com/XXrBIm4Fg7 — @pmerj (@PMERJ) April 18, 2022