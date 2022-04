As ações foram realizadas por equipes da Subsecretaria de Operações e dos programas BRT Seguro e Rio Seguro - Seop/Divulgação

Publicado 18/04/2022 14:54 | Atualizado 18/04/2022 15:13

Rio - Oito prisões foram registradas durante o feriado da Semana Santa, entre os dias 15 e 17, após flagrantes de ocorrências de roubo, furto, ameaça e posse de drogas, por agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop), nas zonas Oeste, Norte e Sul da cidade.



Agentes dos programas BRT Seguro e Rio + Seguro também realizaram as ações. Na madrugada de domingo (17) agentes do Programa BRT Seguro prenderam um homem de 36 anos que furtou placas metálicas da estação Tanque, na Zona Oeste da cidade. A ação foi flagrada pelo Centro de Controle Operacional da MOBI-Rio, que acionou os agentes. A equipe foi ao local e encontrou o acusado com as peças da estação. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara).



"Tivemos um feriado com a cidade cheia e é muito importante que as equipes da Secretaria de Ordem Pública trabalhem pelo bom funcionamento da cidade, mas também para auxiliar na segurança pública. As prisões realizadas indicam nossa preocupação em cuidar da segurança da população e da preservação dos bens públicos", afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Na sexta-feira (15) outras três ocorrências foram registradas pelas equipes do Programa BRT Seguro: Uma na estação Tanque, por ameaça a funcionário do BRT, outra na estação Madureira após um homem ser flagrado com simulacro de arma de fogo e uma após um homem ser flagrado na estação Alvorada com drogas. As ocorrências foram registradas respectivamente na 32ª (Taquara), 29ª (Madureira) e 16ª (Barra da Tijuca)DPs. Desde o início da atuação do programa, em junho de 2021, os agentes do BRT Seguro já conduziram 312 pessoas para delegacias por crimes como roubos, furtos, depredação do patrimônio, entre outros.Ainda neste domingo, um jovem de 19 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido pelo roubo do celular de uma mulher nas proximidades do campo de rugby da Cidade Universitária. Os agentes foram acionados pela vítima enquanto faziam rondas pelo local. Foram apreendidos dois celulares roubados, sendo um deles da vítima, e uma faca usada no crime. Todos foram conduzidos para a 21ª DP (Bonsucesso). Na manhã deste domingo, agentes do Programa Rio + Seguro Copa/Leme conduziram para delegacia um homem acusado de furtar um cordão na Avenida Atlântica, altura do Posto 3, em Copacabana. Ele resistiu a prisão e precisou ser algemado pelos agentes. O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana).Uma outra condução para delegacia foi registrada por equipes da Subsecretaria de Operações e da Guarda Municipal na madrugada de sábado (16) após um grupo de adolescentes invadir um ônibus da linha 433, que faz o trajeto Vila Isabel x Leblon, quando o veículo passava pela Avenida Mem de Sá, altura da Lapa, no Centro do Rio. Os agentes realizavam uma ação de ordenamento no local e flagrou a ocorrência. Cinco adolescentes foram retirados do coletivo. Um deles, de 17 anos, foi apreendido por portar um telefone celular roubado. O caso foi registrado na 5ª DP (Centro).Neste domingo, fiscalização da Coordenadora Especial de Transporte Complementar (CETC) apreendeu uma van pirata flagrada no entorno do Aeroporto do Galeão com destino à Muriqui, que fica em Mangaratiba. O condutor foi autuado e a van foi conduzida para o depósito público. Em 2022, as ações da CETC em toda a cidade resultaram na aplicação de 2.570 multas por diversas irregularidades flagradas pelos agentes. Ao todo, 538 veículos foram removidos; desses, 153 eram piratas.