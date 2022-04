Supermercado foi invadido e saqueado em Inhaúma - Reprodução Internet

Publicado 18/04/2022 15:09

Rio - O saque em um supermercado de Inhaúma, na Zona Norte do Rio, na noite de sábado (16) , teria sido motivado por traficantes do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Segundo uma testemunha, que preferiu não se identificar, moradores da região teriam recebido aval de chefes do tráfico do Complexo do Alemão para saquear o supermercado em forma de retaliação, pois o estabelecimento teria se negado a doar ovos de páscoa para moradores da região. O roubo teria sido planejado pelo traficante conhecido como "Professor", apontado como um dos chefes do tráfico da região.

Ao DIA, Júlio Souza, gerente da unidade, informou que os vídeos do momento do crime já estão sendo levantados para serem entregues à polícia. "As imagens ainda não foram entregues porque ficam num servidor externo, que nós já pedimos para levantar e vamos entregar também durante essa semana", disse.

Um supermercado foi invadido e saqueado, na noite deste sábado, na Estrada Adhemar Bebiano, em Inhaúma, na Zona Norte do Rio, próximo ao Complexo do Alemão. Cléber Mendes/Agência O Dia





Além das mercadorias de gênero alimentício, foram levados também os carrinhos de compra, a gaveta dos caixas da frente de loja, dois monitores e o dinheiro do caixa eletrônico. De acordo com o gerente, os itens mais roubados foram carne, cerveja e chocolates.

Nas redes sociais, moradores fizeram publicações dizendo que haviam homens armados no entorno do supermercado, o que corroborou com o depoimento da testemunha. A ação aconteceu por volta das 20h, uma hora antes do mercado fechar. Ainda de acordo com o gerente, no momento da invasão, a situação era assustadora, mas neste segundo dia de reabertura, o clima segue mais calmo entre funcionários e clientes.



"O clima aqui na loja está normal, não houve nenhuma falta de nenhum funcionário em função do ocorrido, está todo mundo bem, os clientes também. Nós estamos operando normalmente", contou.



Desde o corrido, o 3ºBPM (Méier) encaminhou uma viatura para fazer a segurança do estabelecimento e seu entorno. Até o momento, o supermercado ainda não conseguiu contabilizar o valor total do prejuízo causado pelo saque. O levantamento deve ser feito ainda durante esta semana.



Procurada, a Polícia Civil não respondeu aos questionamentos sobre a denúncia, apenas informou que representantes do estabelecimento foram ouvidos na delegacia e testemunhas serão intimadas para depoimento, além da requisição das imagens de câmeras de segurança do local. O supermercado também foi procurado, mas não quis se manifestar sobre o caso.