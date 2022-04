Equipes irão atuar no esquema de trânsito e segurança na Sapucaí - Fábio Costa

Publicado 18/04/2022 14:57 | Atualizado 18/04/2022 15:34

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou, por meio da CET-Rio, o esquema especial de trânsito para os desfiles no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio, e na Estrada da Intendente Magalhães, na Zona Norte. De acordo com o órgão, a população deve ficar atenta às alterações, e a recomendação é verificar as rotas antes dos deslocamentos.

Por conta do desfile da Federação dos Blocos, do Grupo de Avaliação, das séries Bronze e Prata, e dos grupos de acesso B e C, a Estrada Intentende Magalhães sofrerá interdições distintas nos dias 20, 21 e 22, das 16h às 05h; 29 das 21h às 6h; 30 das 18h às 6h e 1º das 14h às 23h59. Na seguintes vias:

. Estrada Intendente Magalhães, pista lado par, trecho entre a Rua Domingos Lopes e a Rua Pereira de Figueiredo;

. Estrada Intendente Magalhães, pista lado ímpar, trecho entre a Rua Anália Franco e a Rua Cândido Benício;

. Rua Capitão Couto Menezes, trecho entre a Rua Maria José e a Estrada Intendente Magalhães;

. Entorno da Praça dos Lavradores;

. Rua Carlos Xavier, trecho entre a Rua Maria José e Estrada Intendente Magalhães;

. Rua Conde de Linhares, trecho entre a Rua Maria José e Estrada Intendente Magalhães;

. Rua Araçuaí, trecho entre a Rua Ana Teles e Estrada Intendente Magalhães;

. Rua Cincinato da Silva, trecho entre a Rua Ana Teles e Estrada Intendente Magalhães;

. Retorno da interseção entre a Estrada Intendente Magalhães (canteiro central) com a Rua Pereira de Figueiredo.

Com as interdições, alguns desvios devem ser feitos. Os veículos que passam pela Estrada Intendente Magalhães com destino ao Viaduto Negrão de Lima devem seguir por: Rua Ernani Cardoso, Rua Padre Manso e Viaduto Negrão de Lima. Já quem vem da Rua Domingos Lopes com destino ao Valqueire devem seguir pelas ruas: Maria José, Rua Andrade Araújo, Rua Pereira de Figueiredo e Estrada Intendente Magalhães.



Para os veículos que seguem pela Estrada Intendente Magalhães com destino ao Largo de Campinho, o desvio deve ser feito através da Rua Anália Franco, Rua Pinto Telles, Rua Cândido Benício e Largo do Campinho.



Estacionamentos especiais

Por conta do suporte ao evento, diversas ruas terão estacionamento especiais para o estacionamento de alegorias, suporte da Light, entre outros nas ruas Ernani Cardoso, trecho entre a Rua Domingos Lopes e a Rua Padre Manso; Praça dos Lavradores, área adjacente à quadra poliesportiva nos fundos da praça; Est. Int. Magalhães, trecho entre a Av. Ernani Cardoso até a sinalização horizontal em direção à Rua Maria Lopes; Estrada Intendente Magalhães, lado par, pista sentido Vila Valqueire, trecho entre a Rua Pereira de Figueiredo e a Estrada Henrique de Melo; Estrada Intendente Magalhães, trecho entre a Rua Anália Franco e a Rua Olímpio de Azevedo.

Seop e Guarda Municipal também se mobilizam para o esquema de Carnaval

A operação da Guarda Municipal do Rio terá início a partir das 18h desta terça-feira (19), com ações preventivas de monitoramento e fiscalização de trânsito. Além destas ações, as equipes também atuarão na área externa e na área interna do Sambódromo para promover o ordenamento urbano e a segurança dos foliões, além de prestar auxílio em situações emergências. No interior do Sambódromo, as equipes atuarão no entorno dos sete postos de saúde que serão montados no local e também no controle da área de dispersão.

Na área externa, o foco da atuação será em suporte aos bloqueios viários e também às ações dos fiscais da Coordenadoria de Controle Urbano, da Secretaria de Ordem Pública na fiscalização de desordens. Os guardas municipais ainda atuarão na coerção a delitos, promovendo ações de patrulhamento preventivo. Para o acesso e saída do evento, a CET-Rio recomenda a utilização de transportes públicos.