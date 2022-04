Praça da Apoteose - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 18/04/2022 08:38 | Atualizado 18/04/2022 08:40

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou nesta quinta-feira (14/04) o esquema operacional para o Carnaval 2022. Em virtude da pandemia da covid-19, a festa ficou restrita aos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí e na Intendente Magalhães, além das atrações do Terreirão do Samba. Enquanto os desfiles precisaram ter sua data transferida para abril, no feriado de Tiradentes, o Carnaval de rua foi cancelado.

No Centro de Operações Rio, representantes de diversos órgãos da prefeitura detalharam a operação. No Sambódromo, serão seis dias de desfiles. Na quarta (20/04) e na quinta (21/04), serão realizados os desfiles da Série Ouro, organizados pela Liga RJ. Já na sexta (22/04) e no sábado (23/04), acontecem as apresentações das escolas do Grupo Especial, da Liga das Escolas de Samba (Liesa). No domingo (24/04), será a vez dos desfiles das crianças. A apuração acontecerá na terça-feira (26/04), na Apoteose. No sábado (30/04), as seis escolas mais bem colocadas do Grupo Especial voltam a desfilar.



Presidente da Riotur, André Duarte ressalta que a Prefeitura está trabalhando para que os desfiles ocorram dentro do planejado.

"A Prefeitura tem trabalhado para fazer o Carnaval de forma que ele transcorra da melhor maneira possível. A gente sabe que a população do Rio está aguardando há algum tempo por esse Carnaval, é uma ansiedade muito grande, e estamos atentos a essa responsabilidade", disse André.

Seis dias de desfiles na Zona Norte



A Estrada Intendente Magalhães vai receber seis dias de desfiles dos grupos de acesso do Carnaval 2022. De quarta (20/04) a sexta (22/04), será a vez das agremiações da Federação de Blocos, Grupo de Avaliação e Série Bronze. No fim de semana seguinte, desfilam na sexta (29/04) e no sábado (30/04) as escolas da Série Prata e, no domingo (01/05), dos Grupos de Acesso B e C.

Música no Terreirão



O Terreirão do Samba também está de volta. Serão cinco dias de música para os cariocas, sempre a partir das 19h. A entrada tem preço popular: R$ 20, com meia entrada a R$ 10. Na quarta (20/04), se apresentam artistas como Gabrielzinho de Irajá, Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, Teresa Cristina, Belo, Alcione e Toninho Geraes. Na quinta (21/04), será a vez de Marquinhos Diniz, Dorina e Fundo de Quintal, entre outros. Na sexta (22/04), a programação traz Tia Surica, Diogo Nogueira e Pique Novo. No sábado (23/04), Jorge Aragão, o grupo Vou pro Sereno e a Velha Guarda do Império Serrano estão entre os destaques.

No sábado (30/04), enquanto as campeãs desfilam na Sapucaí, haverá o último dia de música no Terreirão, com a presença de artistas como Mauro Diniz, Paulinho da Viola, Lecy Brandão e Péricles.