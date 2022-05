Criminoso foi encontrado na casa de uma de suas companheiras no bairro do Jockey, em São Gonçalo, na Região Metropolitana - Divulgação

Publicado 12/05/2022 16:34 | Atualizado 12/05/2022 16:53

Rio - Agentes da Polícia Civil prenderam, na manhã desta quinta-feira (12), um criminoso foragido da Justiça desde 2019. Luiz Antônio Fernandes dos Santos Júnior, conhecido como "Revoltado", de 28 anos, foi encontrado por equipes da 75ª DP (Rio do Ouro) na casa de uma de suas companheiras, no bairro do Jockey, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a distrital, os agentes chegaram até o foragido após informações passadas pelo Disque Denúncia. No local, os policiais perceberam que "Revoltado" tentava fugir, sem sucesso, por uma janela do segundo andar do imóvel onde estava. Um cerco foi montado e ele foi preso.

Luiz Antônio estava foragido desde 2019, quando fugiu de um presídio durante benefício de indulto natalino de fim de ano. Contra ele, haviam dois mandados de prisão expedidos pela Vara de Execuções Penais (VEP), um por evasão e outro pelos crimes de porte ilegal de arma e tráfico.

A ocorrência foi registrada na 75ª DP. "Revoltado" foi encaminhado a uma unidade prisional da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição da Justiça.