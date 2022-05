Rio de Janeiro

Prefeitura do Rio vai fazer estudo para tentar acabar com problemas de alagamento no Cais do Valongo

Vencedor do pregão vai elaborar um diagnóstico do sistema de rebaixamento de lençol freático instalado no monumento, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial Cultural em 2017

Publicado 06/05/2022 11:00 | Atualizado há 28 minutos