Praias cariocas devem continuar vazias durante o final de semanaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 03/06/2022 14:19

Rio - Depois de uma semana instável no Rio, a chuva vai tomando conta do município nesta sexta-feira (3). A previsão é de que a intensidade aumente até o fim do dia e o céu permaneça coberto por nuvens. Além disso, a temperatura deve continuar caindo até 18ºC. Dessa maneira, o primeiro final de semana de junho traz indícios do inverno carioca, que chega em 18 dias.

O sábado (4) apresenta um cenário parecido, nublado e com chuva a todo momento. Embora o nível de água diminua, o tempo esfria e pode atingir 16º no período da manhã. À tarde, a máxima da temperatura chega a 23ºC. Sendo assim, é importante que o carioca já separe uma calça e um par de meias para dormir e utilizar durante o dia.

Para encerrar o fim de semana com traços de inverno, domingo (5) amanhece com a mínima de 15ºC. Fica difícil até para tomar banho. De qualquer forma, quem decidir sair de casa não ficará molhado, porque não há previsão de chuva em nenhum instante do dia. Com o passar das horas, a quantidade de nuvens diminui e o sol volta a aparecer. Logo, a temperatura atinge a marca de 25ºC na parte da tarde.