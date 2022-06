Integrantes do Conselho temem estarem sendo espionados pelo vereador - Sandro Vox / Agência O Dia

03/06/2022

Rio - Parlamentares do Conselho de Ética envolvidos no processo contra o vereador Gabriel Monteiro (PL) vão pedir à Mesa Diretora da Câmara do Rio, na próxima semana, que seja realizada uma varredura de escutas em seus gabinetes. Os integrantes acreditam na possibilidade de estarem sendo espionados pelo ex-policial militar, que é acusado de abuso e assédio sexual e estupro, podendo ter seu mandato cassado.

O pedido será feito depois que todas as testemunhas de defesa de Monteiro presetem depoimento. Nesta sexta-feira (3), o Conselho ouve o ex-assessor do vereador, Fabio Felix Ferreira, o empresário Rafael Ferrilha e Natachi Mendonça da Silva, mãe de uma menina que aparece em um dos vídeos divulgados pelo parlamentar em redes sociais. Na próxima terça-feira (7), serão ouvidos Rafael Murmura Ângelo, Bruno Novaes Assumpção e Leandro Lima, e na quinta-feira (9), Miqueias da Silva Felix Arsênio e Pablo Batista Foligno.