A influenciadora digital Aline Borel foi encontrada morta com marcas de tiros em Araruama - Reprodução

Publicado 03/06/2022 15:07 | Atualizado 03/06/2022 15:51

Rio - A Polícia Militar prendeu, na noite de quinta-feira, um homem com drogas e com uma arma no bairro Mutirão, no município de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Segundo informações preliminares dos militares do 25º BPM, o detido seria suspeito de envolvimento na morte da influenciadora digital Aline Borel, em abril deste ano.

A ocorrência foi encaminhada para a 118ª DP. Foram apreendidos um revólver, munições, 200 pedras de crack e um aparelho celular, segundo a Polícia Militar.

A Polícia Civil, responsável pela investigação, no entanto, não confirma que o homem seja suspeito da morte de Aline Borel.

A influenciadora levou dois tiros no rosto na Rua Doutor Leal, próximo à Praia do Dentinho, no distrito de Praia Seca, no dia 21 de abril, em Araruama. A 118ªDP (Araruama) investiga o caso, que está em sigilo.

Aline enfrentava um quadro depressivo e estava em tratamento. Ela estava afastada das redes sociais desde 2019. Famosa por seus memes, a jovem fazia vídeos cantando músicas autorais e também de famosas, como da dupla Sandy e Júnior. Entre seus maiores sucessos estão 'É cansativa a vida do crente' e 'Vacilei pô, tô ciente'.

O perfil de Aline Borel no twitter lançou a hashtag “#JusticaPorAlineBorel”. Na mesma publicação, foi deixado um recado: “Não compactuamos com a divulgação de imagens e vídeos do corpo da Aline. Não divulguem imagens tristes e cruéis desse assassinato repulsivo. Prezem pelos familiares e amigos que estão em dor com esta perda. Se virem por aí, denunciem”.

No mesmo perfil, os administradores disseram que Aline foi uma pessoa com coração bom. “A bondade, humildade e alegria transpareciam através de sua personalidade. Que descanse em paz. Nunca esqueceremos os momentos que ela nos trouxe alegria, risadas e felicidade. Hoje é um dia triste e trágico. Que a justiça seja feita”.



Informações sobre o caso podem ser repassadas ao Disque Denúncia: (21) 98849-6099 e ainda pelos telefones (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177.