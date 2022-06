O jovem foi socorrido para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde passou por uma cirurgia. Renan Nascimento tem o quadro de saúde considerado estável - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

O jovem foi socorrido para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde passou por uma cirurgia. Renan Nascimento tem o quadro de saúde considerado estávelReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 03/06/2022 14:54 | Atualizado 03/06/2022 15:07

Rio - O universitário Renan do Nascimento, 27 anos, recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira (2). Ele estava internado no Hospital Municipal Souza Aguiar desde a noite de segunda-feira, quando foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto na Praça Cristiano Ottoni, no acesso ao metrô, próximo à Central do Brasil, no Centro do Rio.

Renan tinha saído da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas (Ence/IBGE), no Centro do Rio, e voltava para casa no momento em que foi atacado e esfaqueado no abdômen. Segundo testemunhas, o jovem estava usando fones de ouvido e não percebeu a abordagem de três criminosos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o encaminhou ao Hospital Souza Aguiar, onde foi submetido a uma cirurgia.