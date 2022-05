O crime aconteceu na Praça Cristiano Ottoni, no acesso ao metrô, próximo à Central do Brasil, no Centro do Rio - Reprodução Google Maps

O crime aconteceu na Praça Cristiano Ottoni, no acesso ao metrô, próximo à Central do Brasil, no Centro do RioReprodução Google Maps

Publicado 31/05/2022 07:20 | Atualizado 31/05/2022 09:33

Rio - Um jovem universitário foi esfaqueado, na noite desta segunda-feira, durante uma tentativa de assalto na Praça Cristiano Ottoni, no acesso ao metrô, próximo à Central do Brasil, no Centro do Rio. De acordo com os Bombeiros, Renan R. do Nascimento, de 27 anos, foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, também na Região Central.

Renan tinha saído da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas (Ence/IBGE) e voltava para casa. Segundo testemunhas, o universitário estava usando fones de ouvido e não percebeu a abordagem dos três criminosos e foi esfaqueado no abdômen.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o jovem passou por uma cirurgia e seu estado de saúde é considerado estável. Ele pode receber alta ainda nesta terça-feira.

A assessoria do MetrôRio informou que não houve registro de atendimento pelos Bombeiros nas dependências da estação de metrô Central do Brasil. Procurada, a Polícia Militar disse que a região da Central é uma das áreas de maior circulação de pessoas no Rio, e que nos primeiros meses deste ano o 5° BPM (Praça da Harmonia) já prendeu mais de 250 indivíduos em flagrante e apreendeu mais de 2.600 facas e canivetes nas ruas do Centro.