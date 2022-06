Criminosos foram presos por agentes da DRFC e da Core - Polícia Civil / Divulgação

Criminosos foram presos por agentes da DRFC e da CorePolícia Civil / Divulgação

Publicado 31/05/2022 21:56

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) frustraram uma tentativa de roubo de cargas na manhã desta terça-feira (31), em Vilar dos Teles, na Baixada Fluminense, e prenderam quatro suspeitos. De acordo com os agentes, eles receberam informações de que criminosos estariam planejando o crime na região.

Ao se deslocarem para o local indicado, os policiais realizaram um cerco com a intenção de conseguir prender os bandidos. Logo após, dois veículos chegaram com os vidros fechados. Durante uma tentativa de abordagem, ocupantes de um dos carros conseguiram fugir. Já no outro veículo, os agentes encontraram Gabriel Henrique Rocha Ferreira, Milton Francisco Assis de Souza, Fábio Júnio do Vale Santos e Mateus da Silva Vasconcelos.

Além disso, a polícia afirmou que com eles também foi apreendido um aparelho para bloquear o sinal de celular e rastreamento de veículos, que seria usado no crime.

Investigações apontaram ainda que Gabriel Henrique é o líder da organização criminosa e tem passagens pela polícia por porte ilegal de arma e associação criminosa. Ainda segundo a Civil, ele também é investigado por integrar um grupo paramilitar que pratica comércio ilegal de armas de fogo, milícia armada, organização criminosa e homicídios na região, conhecida como "Milícia do Bairro da Prata".