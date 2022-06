A cidade de Itaguaí completará 204 anos em julho deste ano - Reprodução

Publicado 31/05/2022 21:21

Rio - Em comemoração ao aniversário de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio, a prefeitura da cidade vai fazer um evento que custará R$ 2,5 milhões. A Expo Itaguaí deste ano começa em 30 de junho e vai até 5 de julho, dia do aniversário 2004 anos de Itaguaí. A festa agropecuária terá shows como Capital Inicial, Simone e Simaria, João Gomes e Eli Soares. Enquanto a prefeitura anuncia as atrações, professores e pais de alunos da rede municipal dizem que falta até papel higiênico nas escolas.

Além dos shows, a prefeitura gastou cerca de R$ 500 mil com uma etapa de rodeio e mais de R$ 187 mil com uma pista de patinação no gelo. Parada desde 2018,a Expo Itaguaí está em sua edição de número 23. Mais de 60 mil pessoas são esperadas por dia no evento deste ano.

Apesar do clima de comemoração, os gastos com o evento estão sendo criticados por profissionais da Educação e pais dos estudantes da rede. De acordo com a coordenadora do Sindicato Estadual de Profissionais de Educação (Sepe) de Itaguaí, Kelly Serpa, falta papel higiênico, material de limpeza, a merenda é de baixa qualidade e não há papel para os professores trabalharem.

Ainda conforme Kelly, os diretores das unidades têm usado recursos de uma verba federal para suprir essas carências. "Esse dinheiro da verba federal poderia ser investido em outras coisas. Sou moradora de Itaguaí, profissional da Educação e mãe de aluno de escola municipal. Não sou contra a festa, sei que aquece a economia da cidade, mas não concordo que uma festa com esses custos seja realizada quando falta o básico nas escolas", avaliou a coordenadora do Sepe.

Procurada pelo DIA, a Prefeitura de Itaguaí informou que o evento será patrocinado pela iniciativa privada e vai gerar cerca de R$ 17 milhões em arrecadação aos cofres do município. "Os valores virão, principalmente, da venda de patrocínio, venda de barracas e locação de espaço público", diz a nota enviada pela prefeitura. Ainda conforme o governo municipal, não procedem as informações quanto às denúncias de ausência de materiais básicos nas escolas da rede.