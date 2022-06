Assaltantes pulam o muro e fogem pelos trilhos do trem - Reprodução / Redes sociais

Assaltantes pulam o muro e fogem pelos trilhos do tremReprodução / Redes sociais

Publicado 31/05/2022 18:53

Rio - Um morador filmou, da janela de sua casa, um assalto próximo ao Hospital Pasteur na Avenida Amaro Cavalcanti, no Méier, Zona Norte do Rio. Nas imagens, dois homens esperam a chegada de um casal que passa pelo local. Em seguida, um dos assaltantes se aproxima e parece puxar um objeto que estava com a mulher.

Os dois criminosos fogem e pulam o muro que dá para os trilhos de trem, próximo à Estação Olímpica de Engenho de Dentro. No vídeo, é possível ouvir os gritos da vítima e de "pega ladrão".

O local fica próximo de onde o ritmista da Portela, André Luiz Monteiro, 54 anos, foi baleado e morto durante um assalto na madrugada da última sexta-feira, dia 27. Câmeras de segurança mostram o carro da vítima parado na Rua Caetano de Almeida , onde ele, acompanhado de sua esposa, deixava uma amiga após uma festa.

Os assaltantes se aproximaram em outro veículo. Dois saíram do carro e anunciaram o assalto. Um deles atirou na vítima, que morreu na hora. Toda a ação durou cerca de 45 segundos.

A Polícia Militar informou que "o comando da corporação está direcionando esforços contínuos ao combate aos roubos de rua no Bairro do Méier. Tropas especiais, como o Batalhão de Choque (BPChq) e o Recom, estão sendo empregados nessa estratégia e em demais áreas da região metropolitana do Rio, assim como em importantes corredores de trânsito".

Além disso, a corporação ressaltou que 3° BPM (Méier) segue em alinhamento direto com as delegacias da região, num trabalho conjunto que visa a identificação e prisão desses criminosos que insistem em agir nas ruas do bairro.