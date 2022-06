Covid-19 - Reprodução

Covid-19Reprodução

Publicado 31/05/2022 18:16

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta terça-feira (31), a confirmação de 3.776 novos casos e 24 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o estado chega ao total de 2.193.304 casos e 73.830 óbitos. Dessa maneira, a taxa de letalidade da doença está em 3.37%. A mediana do tempo de espera entre a solicitação até a reserva na enfermaria está em duas horas e meia. Já nas UTI, a espera é de oito horas e meia.

Com o painel de monitoramento atualizado, foram registradas mais 896 pessoas recuperadas, totalizando 2.108.164. Sendo assim, 5.860 seguem em acompanhamento. A taxa de ocupação das enfermarias e das UTis não foram atualizadas.

Capital e Estado registram aumento na taxa de positividade

Apesar de não ter registrado aumento na taxa de óbitos e internações por covid-19 nos últimos 30 dias, a cidade do Rio de Janeiro teve uma oscilação no número de casos confirmados da doença nesse período. De acordo com o Painel Rio COVID-19, da prefeitura, a atual positividade é de 15%, mas o mês de maio começou com 8%, subiu para 10% na semana seguinte e passou para 14% na outra.

Já os dados do 2º Panorama da Covid-19, divulgado nesta sexta-feira (27) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), apontam que a variação ocorreu em todo o estado, nas taxas de positividade dos exames de antígeno e de RT-PCR. O relatório compara as semanas de 8 a 14 de maio, com a de 15 a 21 do mesmo mês. De qualquer forma, o cenário fluminense da doença permanece de estabilidade.

Enquanto a taxa de positividade dos exames RT-PCR, feito em sua maioria em pacientes internados, tiveram queda, passando de 20,4% na média móvel da primeira semana, para 15% na seguinte, os números cresceram nos testes de antígeno. Nos primeiros dias observados, a média era de 15,6% e aumentou para 18,4%. Os dados incluem testes realizados em farmácias e unidades de saúde públicas e privadas do estado do Rio.