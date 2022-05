Vítima foi socorrida para um hospital de Realengo - Redes Sociais / Reprodução

Publicado 31/05/2022 17:12 | Atualizado 31/05/2022 18:23

Rio - Um pastor, identificado como Luan Maycon Pereira Alves, foi baleado na tarde desta terça-feira (31), durante um tiroteio entre PMs e bandidos na comunidade Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio. A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Procurada pelo DIA, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que seu estado é considerado estável. Ainda não há informações de onde partiu o disparo que atingiu Luan.



Moradores da região relataram, nas redes sociais, um intenso tiroteio. Um vídeo publicado no Twitter mostra o rapaz ensanguentado sendo carregado por populares para a caçamba de um carro. Na ocasião, a mulher que está filmando afirma que a vítima é um pastor da localidade.

Procurada, a Polícia Militar disse que equipes do 14º BPM (Bangu) foram atacadas a tiros durante deslocamento pelas imediações da comunidade e que houve confronto com criminosos, que conseguiram fugir. A corporação ressaltou ainda que não havia operação na região no momento do ataque, somente equipes em policiamento ostensivo. Por fim, esclareceu que agentes continuam no local.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação, que informou que em razão da instabilidade na região, próximo à Escola Municipal João Daudt, alguns responsáveis buscaram seus filhos. A região concentra diversas escolas, mas nenhuma delas foi fechada.