Governador Cláudio Castro assinou decreto nesta terça-feira (31) - Divulgação

Governador Cláudio Castro assinou decreto nesta terça-feira (31)Divulgação

Publicado 31/05/2022 21:56 | Atualizado 31/05/2022 22:05

Rio – O governador Cláudio Castro publicou um decreto, nesta terça-feira (31), que autoriza o transporte complementar intermunicipal de passageiros a trafegar na Avenida Brasil. Segundo Castro, aposentados do transporte alternativo poderão continuar a trabalhar.

A iniciativa vinha sendo solicitada por representantes do sistema de transporte complementar. Segundo o governo, a medida visa garantir maior agilidade para os passageiros chegarem ao Centro da capital, já que antes as vans intermunicipais tinham apenas a Linha Vermelha como rota.

No entanto, para evitar impactos no trânsito, os veículos não estão autorizados a fazerem paradas para embarque e desembarque na Avenida Brasil. Durante o evento, foi anunciado que as fiscalizações diárias serão intensificadas pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) longo da Avenida Brasil.

O monitoramento será constante, onde fiscais vão autuar vans regulares, que estejam descumprindo o decreto, e também as vans irregulares que possam aproveitar da decisão para transitar pela via expressa.

"Essa luta para que motoristas de vans pudessem trafegar pela Avenida Brasil é antiga e foi possível graças ao diálogo com o governador. À medida que a liberdade aumenta, a responsabilidade também aumenta. Tenho certeza que todos vão honrar o compromisso e o trabalho", afirmou o presidente do Detro-RJ, William Pena Júnior.