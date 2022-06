Segurança Presente recebeu 320 agentes civis - Luiz Alvarenga / Divulgação

Segurança Presente recebeu 320 agentes civisLuiz Alvarenga / Divulgação

Publicado 31/05/2022 21:08

Rio - O governador Cláudio Castro recebeu, nesta terça-feira (31), 320 novos agentes civis do programa Segurança Presente. Os recém-chegados, que dão apoio no patrulhamento aos policiais, somam-se aos outros 1.100 que foram contratados em 2021 e vão atuar nas 40 bases espalhadas pelo estado.

"O Segurança Presente hoje é muito mais do que um programa. É a certeza de que o Rio de Janeiro está voltando a crescer. Muito da recuperação do estado vem do fortalecimento da segurança pública e de valorosos homens e mulheres que entregam suas vidas para proteger o cidadão fluminense", declarou o governador.

A partir de uma parceria firmada entre a Secretaria de Governo, responsável pelo Segurança Presente, a Secretaria da Casa Civil e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), o projeto Observatório Social da Operação Segurança Presente, iniciado em junho de 2021, oferece cursos de capacitação para os agentes civis. Na programação ministrada pela Uerj, são desenvolvidos programas que auxiliam em abordagens diferenciadas, com foco na prevenção, composição e resolução de questões, de forma humanizada.

"É uma alegria enorme para a Uerj ver o governo juntando a estrutura estadual com a academia, tendo a universidade como uma potencializadora desse programa. Desse modo, a gente consegue ao mesmo tempo fortalecer a política de segurança pública, a educação e o trabalho e renda no estado. A Uerj está sempre de portas abertas", concluiu o procurador da Uerj, Bruno Garcia Redondo, que representou o reitor da instituição no evento.