Criminosa era considerada maior ladra de carga do Rio de JaneiroReprodução

Publicado 31/05/2022 19:35

Rio - Agentes da 36ª DP (Santa Cruz) e policiais militares prenderam, nesta terça-feira (31), Gabriela Rosa de Paula Santos, conhecida como "Gabi do Chapadão", no Morro do Cesarão, em Santa Cruz, na Zona Oeste. Segundo as investigações, a criminosa era considerada maior ladra de carga do Rio de Janeiro. Segundo agentes, Gabriela tem 26 mandados de prisão e 43 passagens na polícia por roubo.

Ainda conforme a Polícia Civil, a mulher foi localizada após monitoramento e troca de informações do setor de inteligência. As investigações sobre o paradeiro de "Gabi do Chapadão" começaram em 2019.

Gabriela chegou a se apresentar como outra pessoa, entretanto, após sua identificação, ela assumiu sua identidade. A presa foi encaminhada à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e responderá por roubo.