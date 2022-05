Suzana foi encaminhada à 126ª DP (Cabo Frio) - Divulgação

Publicado 31/05/2022 16:11

Rio - Uma mulher identificada como Suzana Marineide da Silva Pontes foi presa, nesta terça-feira (31), suspeita de ordenar a morte do marido, Jonas Ribeiro da Silva. Ela foi encontrada em sua residência em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. Segundo as investigações, Suzana teria sido motivada pelo seguro da vida do companheiro, no valor de R$ 1,2 milhão.

O crime aconteceu no dia 20 de novembro de 2021, quando Jonas foi morto a tiros em Tamoios. Durante a "Operação Viúva Negra", os agentes da 126ª DP (Cabo Frio) identificaram a mulher como a mandante do assassinato. Eles foram até a casa da suspeita para cumprir o mandado de prisão e encontraram um revólver calibre 32.

Suzana vai responder por homicídio e posse ilegal de arma de fogo.