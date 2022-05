Caso foi encaminhado a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)que investiga a autoria do crime - Reprodução

Caso foi encaminhado a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)que investiga a autoria do crimeReprodução

Publicado 31/05/2022 17:54

Rio - Um homem morreu baleado, na noite da última segunda-feira (30) na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, na Pavuna, Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava na rua no momento em que criminosos em uma motocicleta atiraram contra uma equipe do 41º BPM (Irajá).

Segundo os agentes, os criminosos fugiram e não houve revide por parte dos militares. O homem foi encaminhada ao Posto de Assistência Médica (PAM) de São João de Meriti, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital para registro do caso. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime.