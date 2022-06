Acordo entre sindicato e Rio Ônibus será assinado na segunda-feira (6) - Divulgação

Publicado 03/06/2022 18:20

Rio - O Rio Ônibus procurou o Sindicato dos Rodoviários do Rio, nesta sexta-feira, e aceitou a proposta do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) referente ao reajuste salarial e o valor da cesta básica para a classe. De acordo com o sindicato, o acordo será assinado na segunda-feira (6). O Rio Ônibus também confirmou a informação e disse que "tão logo o acordo seja firmado, se tornará público".

A proposta mantém o valor de R$ 500 para a cesta básica e um reajuste de 10% nos salários referentes aos anos de 2020 e 2021, sendo 5% em junho e 5% em novembro. Já o reajuste referente à 2022/2023 será discutido em novembro.



"Chegou ao fim uma espera de três anos da categoria e, na segunda-feira, estaremos assinando o acordo. Claro que ainda temos muito o que reivindicar, mas diante do quadro de instabilidade nacional que atravessamos, creio que obtivemos uma grande vitória para a categoria. Vale ressaltar o empenho que a presidência do TRT teve nessa batalha e que muito contribuiu para um desfecho favorável não só para os trabalhadores, como também para toda a população usuária do transporte urbano de coletivos da cidade", explicou o sindicato.

Anteriormente, a proposta do Rio Ônibus previa, para junho deste ano, um reajuste salarial de 3% e o aumento do valor da cesta básica para R$ 400 com pagamento a partir de julho. Os outros 3% seriam aplicados sobre o salário de novembro, com pagamento em dezembro. Na ocasião, o encontro terminou sem acordo.

De acordo com o presidente do sindicato, Sebastião Silva, os rodoviários estão há três anos sem reajuste de salários, cesta básica e demais benefícios.



Procurada, a Prefeitura do Rio ainda não comentou sobre o acordo.